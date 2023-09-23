На конкурсе кондитеров в Новосибирске выберут «Сладкую королеву»

В конкурсе примут участие мастера из Омска, Барнаула и Новокузнецка.

На конкурсе кондитеров, фуд-флористов и других мастеров в Новосибирске выберут «Сладкую королеву». Об этом рассказали в пресс-центре мэрии. Конкурс пройдет с 17 октября по 12 ноября.

На мероприятии будет торт с QR-кодом. Таким образом на телефоне будет отображаться большое угощение, а гости смогут съесть маленький кусочек.

За победу в конкурсе будут сражаться участники из Омска, Барнаула и Новокузнецка. Конкурс организуют в формате мастер-классов по развитию личного бренда.

Ранее врач Кашух перечислила полезные продукты для работы мозга.