Врач Кашух перечислила полезные продукты для работы мозга

Специалист рекомендует употреблять продукты, которые богаты витаминами, минералами и жирными кислотами.

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала в беседе с Pravda.Ru, что улучшают работу мозга те продукты, что богаты витаминами, железом, магнием, цинком и жирными кислотами. По словам специалиста, все эти вещества подпитывают мозг и защищают клетки от повреждений и преждевременного старения.

Кашух отметила, что ученые разработали специальную mind-диету, которая основана на этих принципах. Она предполагает, что в рационе должны быть минимум три порции цельнозерновых продуктов (круп, хлебцев), по одной порции овощей и листовой зелени, а также орехи, бобовые и ягоды. Кроме того, важно есть птицу и рыбу.

При этом медик подчеркнула, что изменения в рационе являются только одним из элементов, который влияет на работу мозга. Помимо нее, нужно регулярно заниматься спортом, высыпаться, больше гулять и учиться проживать стресс с наименьшими потерями для психики.

Напомним, диетолог Дюваль настаивает на отказе от чрезмерного потребления полуфабрикатов.