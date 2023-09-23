На СВО погиб контрактник из Новосибирской области Михаил Куликов

С погибшим участником спецоперации простятся в Новосибирской области.

В Новосибирской области простятся с Михаилом Куликовым, контрактником, погибшим во время спецоперации на Донбассе. Уроженец Здвинского района погиб 14 сентября.

23 сентября родные и друзья Михаила соберутся в Цветниковском сельском Доме культуры, чтобы проводить его в последний путь. После прощальной церемонии героя похоронят на местном кладбище, сказано в сообщении паблика «Новосибирск скорбит».

Михаил Куликов родился в селе Сизево Барабинского района Новосибирской области. По профессии он был трактористом. Однако в апреле 2023 года он принял решение сражаться за свою Родину и 1 июня заключил контракт. Михаил служил рядовым в гаубичном артиллерийском взводе ВЧ 11741.

Сибиряк погиб через три с половиной месяца после отправки Михаила в зону СВО.

Напомним, новосибирский офицер рассказал об освобождении пленных бойцов СВО.