Новосибирский офицер рассказал о замене мобилизованных на контрактников в зоне СВО

Командир «Веги» объясняет, почему мобилизованных меняют на контрактников.

Командир батальона «Вега» Андрей Панферов объяснил, заставляют ли мобилизованных, вернувшихся с СВО, подписывать контракты в Вооруженные силы России. Об это комбат рассказал в интервью Сиб.фм.

«Такие моменты есть. Но давайте будем объективными. Есть командиры, у которых с головой не всё в порядке. Например, ставиться командиру задача набрать дополнительно 20 человек контрактников. И это уже не предложение, а обязанность. А потом спрашиваешь для чего вы вызываете на СВО одного, второго, третьего, если отлично знаете, что они не пойдут обратно. Отвечает: «Мне поставили задачу». Вы подходите к этому более лояльно. Кто-то хочет остаться дома, а некоторые вернуться на СВО. А если человека принуждают, семья идёт разбираться в прокуратуру и начинается нагнетание. Когда разберутся, то выясняется, что можно было поступить несколько иначе и этого человека вообще не рассматривать как контрактника», — объяснил Панферов.

Командир «Веги» отметил, что «контракт люди со стороны не подписывают». Панферов говорит, что на это идут в первую очередь военные с боевым опытом. Комбат отметил, что из 100 человек, которые приходят служить по контракту, остаются около 70.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Госдуме рассказали о правилах призыва осенью 2023 года.