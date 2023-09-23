Под Новосибирском историк вырастил тыкву весом 345 кг

Тыкву весом 345 кг вырастил историк из села Каменка в Новосибирской области.

В Новосибирской области гигантскую тыкву весом 345 килограммов вырастил историк Артем Ломакин из села Каменка Искитимского района.

Артему Ломакину удалось вырастить две большие тыквы: одна весит 345 килограммов, а другая 294. По его словам, этот сорт называют «Атлантическим гигантом».

«Как получилось? Всё в генетике сорта и постоянном уходе», — отметил мужчина в беседе с VN.ru.

Для выращивания историк использовал только органические подкормки. Так ему удалось избежать крупных вложений в свой огород.

Напомним, что в этом году огородник вырастил два арбуза весом 33 килограмма, а в прошлом — 435-килограммовую тыкву.

Ранее в Коченёвском районе Новосибирска Мужчина нашёл огромный пятикилограммовый головач и похвалился фотографией своей находки в соцсетях.