Подросток из Новосибирска случайно убил 4-летнюю сестру косой

14-летний новосибирец неосторожно обращался с ручной косой, из-за чего погибла его сестра.

В Солонешенском районе Алтайского края 14-летний подросток случайно убил четырёхлетнюю сестру ручной косой. Об этом сообщили в станции скорой медицинской помощи Бийска. Семья приехала в Алтайский край из Новосибирска.

«Лезвие попало в область сердца. Полученная травма оказалась несовместима с жизнью. Прибывшие на место медики констатировали смерть. Отметим, что достаточно часто инструменты становятся причиной травматизма как взрослых, так и детей. Не нужно допускать несовершеннолетних к инструментам, которые могут быть смертельно опасны для детей», — сообщил главный врач станции скорой медицинской помощи Бийска Алексей Карнаухов.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 11-летний ребенок покончил с собой. С начала этого года самоубийство совершили всего восемь детей.

Начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних опеки и попечительства мэрии Новосибирска Ирина Мухоркина рассказала, что в этом году поступило 492 сообщения о проблемах с несовершеннолетними. Из них 374 собирались покончить с собой.