Психолог Леонова рассказала, как отучить детей от вредной пищи

Специалист посоветовала не делать вредных перекусов, а заменить их полезными продуктами, которые при этом будут нравиться ребенку.

Семейный системный психолог Алёна Леонова рассказала в беседе с Pravda.Ru, что ребенка тяжело убедить питаться полезными продуктами, после того, как он попробовал какие-то вредные вкусности.

Однако, по словам специалиста, прежде всего родителям нужно самим начать придерживаться таких правил и не показывать, что они едят вредную пищу.

Вдобавок психолог рекомендует не кормить детей полезной едой, которая им не нравится, потому что это может привести к расстройству пищевого поведения. Лучше подобрать другую полезную альтернативу, добавила она.

Напомним, психолог назвала способ отучить детей грубить родителям.