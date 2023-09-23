сегодня
23 сентября, 17:25
пробки
3/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 96.04 | eur 102.2
сегодня
23 сентября, 17:25
пробки
3/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 96.04 | eur 102.2
сегодня 13:52
общество

Психолог Леонова рассказала, как отучить детей от вредной пищи

Freepik, authors: Traimak_Ivan

Специалист посоветовала не делать вредных перекусов, а заменить их полезными продуктами, которые при этом будут нравиться ребенку.

Семейный системный психолог Алёна Леонова рассказала в беседе с Pravda.Ru, что ребенка тяжело убедить питаться полезными продуктами, после того, как он попробовал какие-то вредные вкусности.

Однако, по словам специалиста, прежде всего родителям нужно самим начать придерживаться таких правил и не показывать, что они едят вредную пищу.

Вдобавок психолог рекомендует не кормить детей полезной едой, которая им не нравится, потому что это может привести к расстройству пищевого поведения. Лучше подобрать другую полезную альтернативу, добавила она.

Напомним, психолог назвала способ отучить детей грубить родителям.

#продукты #еда #психолог #вредные продукты
ОЦЕНИТЬ статью
0

Дарья Бочкун
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в