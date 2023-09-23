Шоумен Ургант признался, что продолжает общаться с актером Михаилом Ефремовым

Ургант-старший заявил, что не собирается бросать друга, с которым случилась беда.

Известный актер и телеведущий Андрей Ургант признался, что продолжает общаться с отбывающим срок в колонии после смертельного ДТП актером Михаилом Ефремовым. Об этом сообщает RTVI.

По его словам, он не собирается бросать друга, с которым случилась такая беда, и подчеркнул, что, по его мнению, Ефремов уже заплатил дорогую цену за произошедшее.

Ургант уверен, что Ефремов не опустит руки и будет жить дальше после освобождения.

Напомним, жена умершего актёра Алексея Янина узнала шокирующую новость о нём.