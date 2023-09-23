Стоимость рабочей поездки в Новосибирск выросла до 40,6 тысяч рублей

Новосибирск занял седьмое место в рейтинге популярных городов для командировки.

Седьмое место в рейтинге популярных городов для командировок занял Новосибирск. Также командировки по стране в этом году выросли в цене на 16 процентов. Об этом пишет издание «РБК-Новосибирск».

В настоящее время четырехдневная командировка в Новосибирске обходится в 40,6 тысяч рублей. Это на 1000 рублей дороже, чем, в среднем, по стране.

В Новосибирск в командировку чаще всего ездят строители и работники рекламной сферы, разработчики ПО, сотрудники промышленных предприятий и спортсмены из Кузбасса, Алтайского и Красноярского края, а также Томской и Омской областей.

Средняя стоимость перелета до Новосибирска и обратно — 16,7 тыс. руб, за 4 ночи в отеле командировочные, как правило, отдают 19,6 тыс. руб.

Согласно результатам исследований аналитического Центра экономики рынков, 6 из 10 иностранцев и 4 из 10 россиян приезжают в Новосибирск с деловыми целями.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске мужчина без трусов гулял по улице Богаткова.