В Новосибирске мужчина без трусов гулял по улице Богаткова

Очевидцы говорят, что такие случаи уже не впервые.

В Новосибирске увидели мужчину, который прогуливался без трусов по улице Богаткова. Видео инцидента опубликовали в Телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».

На видео мужчина идет по улице в куртке, без брюк и трусов. При этом мужчину качает в разные стороны.

В комментариях к посту рассказали, что такие случаи в Новосибирске не редкость. Они опасаются, что неадекваты, гуляющие голышом, могут быть опасны для других людей. Кроме того, непонятно, почему таких людей принудительно не лечат от психических заболеваний.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в зоопарке Новосибирска рассказали, как манулы готовятся к зиме.