В зоопарке Новосибирска рассказали, как манулы готовятся к зиме

Чтобы пережить холода, манулы отращивают более теплую шерсть.

В новосибирском зоопарке рассказали, как манулы готовятся к зимним холодам. Об этом пишет «АиФ-Новосибирск».

Для того, чтобы пережить холода, дикие кошки отращивают более теплую шерсть. Также подпушок становится гуще. Поэтому внешне манулы становятся более пушистыми.

Также сотрудники зоопарка увеличивают рацион ддля манулов. К зиме кошкам нужно есть в полтора раза больше еды. А уже весной у кошек будет разгрузка, чтобы они похудели к лету.

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