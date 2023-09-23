В Госдуме предложили наказывать за дискредитацию Росгвардии

Поправки хотят внести в статьи о фейках в отношении армии и о повторной дискредитации военных.

В Государственной Думе России предложили наказывать за дискредитацию Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе Думы.

Поправки о наказании предложили внести в статью 207.3 УК (о фейках в отношении армии) и 280.3 УК (о повторной дискредитации военных). В нынешних редакциях говорится только о Вооруженных силах России и добровольцах. Согласно законопроекту, этот перечень предлагают дополнить росгвардейцами.

Поправки хотят внести одновременно с законопроектом, разрешающим Росгвардии собирать добровольческие формирования.

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