В Госдуме рассказали, что пенсии будут индексировать дважды в год

С 1 февраля размеры страховых пенсий будут увеличиваться на годовой процент инфляции.

Об изменении в системе индексации страховых пенсий официально объявила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она заявила, что с 1 февраля 2025 года пенсии в России будут индексироваться дважды в год.

В первый раз, начиная с 1 февраля, размеры страховых пенсий будут увеличиваться на годовой процент инфляции.

Вторая индексация ожидается с 1 апреля 2025 года. Она будет зависеть от фактического роста доходов Социального фонда России. Это означает, что пенсии будут увеличиваться в соответствии с ростом доходов, который обеспечивается за счет увеличения страховых взносов, уплачиваемых работающими гражданами. При увеличении заработной платы и соответствующих отчислений, пенсионные выплаты также будут расти.

Светлана Бессараб подчеркнула, что в 2024 году страховые пенсии будут повышены однократно, а начиная с 2025 года будет введена система двойной индексации.

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