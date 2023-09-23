В Новосибирске десятки людей пришли к актрисе Екатерине Варнаве

Актриса посетила открытие магазина «Летуаль».

В Новосибирске известная российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава порадовала своих поклонников, посетив торгово-развлекательный центр «Аура».

Главным событием этого вечера стало открытие косметического магазина «Летуаль». Мероприятие началось в 16 часов, и в этот момент Екатерина Варнава вошла в магазин, чтобы присоединиться к праздничной атмосфере.

Актриса провела встречу с поклонниками. Все желающие также получили автограф от знаменитой актрисы.

Десятки новосибирцев собрались перед магазином еще до начала мероприятия, чтобы не упустить шанс встретить своего кумира. Важно отметить, что вход на мероприятие был абсолютно свободным.

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