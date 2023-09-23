В Новосибирске дублёр участка Бердского шоссе сдадут в октябре

Дорогу-дублёр Бердского шоссе Новосибирска планируют открыть в октябре 2023 года.

Ремонт дороги, которая станет дублёром участка Бердского шоссе, завершается в Новосибирске. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своём Telegram-канале.

22 сентября мэр Анатолий Локоть проконтролировал ход работ на участке. По его словам, ремонт проводят от улицы Выборной до села Новолуговое.

Как отметил глава города, дублёр Бердского шоссе станет альтернативой для перемещения из Первомайского в Октябрьский район. На ней также подготовят выход на ТЭЦ-5 и улицу Кирова.

«Проезд был в ужасном состоянии. Фактически строим дорогу заново, начиная с укладки основания. Завершили выравнивающий слой, приступаем к асфальтированию верхнего слоя», — говорится в сообщении.

Кроме того, вдоль дороги будет установлен 21 дорожный знак. Ранее подрядчик отставал от трафика из-за дождей и траты дополнительного времени на некоторые участки дороги.

Работы на участке протяжённостью 750 метров планируют завершить в конце сентября.

Напомним, что в Новосибирске дорогу от Гусинобродского шоссе до улицы Татьяны Снежиной планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году. Работы по двухэтапному проекту начнутся к 2024 году.