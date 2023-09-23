В Новосибирске нашли потерявшегося 7-летнего мальчика

В Новосибирске нашли пропавшего в Кировском районе первоклассника.

23 сентября завершили поиски потерявшегося в Кировском районе Новосибирска семилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

Первоклассник не вернулся домой вечером 22 сентября. Местные жители отправились искать ребёнка в серой куртке и серо-голубыми глазами. Волонтёры разослали ориентировки в местные СМИ и паблики.

Примерно в восемь часов утра в пресс-службе объявили о приостановке поисков, потому что первоклассника удалось найти живым.

Напомним, что в Новосибирске уже более двух недель пытаются найти 55-летнего Александра Крючкова.