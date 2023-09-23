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общество

В Новосибирске наступила астрономическая осень

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Астрономическая осень наступила в Новосибирске 23 сентября.

23 сентября в Новосибирске наступил день осеннего равноденствия. Сегодня день сравняется с ночью — продолжительность составит около 12 часов.

Равноденствие произойдёт в Новосибирске в районе 14 часов дня. После этого дни станут короче, а ночи — длиннее. В этот момент и наступает астрономическая осень.

Солнце, переходя из северного полушария в южное, пересечёт небесный экватор. Кроме того, 23 сентября солнце взошло на востоке, а зайдёт на западе.

Несмотря на повышенную геомагнитную активность в конце сентября в 2021 и 2022 году, в этот раз нарушений в работе спутников связи не ожидается.

Напомним, что фотограф из Новосибирска поделился новыми кадрами северного сияния с 18 на 19 сентября в социальных сетях.

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Диана Джафарова
журналист

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