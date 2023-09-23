В Новосибирске певица Asti открыла бар за 30 млн рублей

В открытие бара вложили деньги инвесторы из Новосибирска.

В Новосибирске открывается бар сети «Сплетни by Anna Asti», одним из совладельцев которой является российская певица Anna Asti. Размер инвестиций в этот бар составил 30 млн руб. Об этом пишет РБК Новосибирск со ссылкой на партнера «Сплетни by Anna Asti» Яну Локотош.

Первый бар сети певицы открылся в феврале этого года в Санкт-Петербурге. Яна рассказывает, что к ним приезжают гости из Новосибирска. Партнер певицы говорит, что сибирякам понравилась концепция, они искали проект для инвестиций и вышли на их учредителей.

«Anna Asti обрадовалась предложению, она часто бывает в Новосибирске на концертах, у вас большой фан-клуб певицы. За пару месяцев стороны договорились», — рассказала Локотош.

Бар откроют на Красном проспекте, 50. Вечером в заведении будет работать бар-ресторан, а с 22 часов приходит диджея. Ночью он будет превращаться в бар-клуб. Площадь заведения — 440 кв. м на 300 мест.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске экономист посоветовала откладывать 10% от дохода.