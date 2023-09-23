В Новосибирске пропал семилетний мальчик

22 сентября ребенок вышел из дома и не вернулся.

В Новосибирска пропал семилетний мальчик. Вчера, 22 сентября, ребенок вышел из дома и не вернулся. Об этом сообщает «ЛизаАлерт» Новосибирской области. Они разместили ориентировку ребенка.

Мальчик ростом 125 см. Обычное телосложение. Светло-русые волосы, глаза серо-голубые. Когда выходил из дома бы одет в серые куртку и кроссовки и в синие джинсы.

Все, кто обладает какой-либо информацией об исчезновении или местонахождении Евгения, просьба обращаться по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700–54–52.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске пропал 55-летний Александр Крючков.