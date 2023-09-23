В Новосибирске рассказали, когда собирать капусту

После уборки капусту нужно завернуть в бумагу и сложить в ящик.

Агроном из Новосибирска Людмила Шубина рассказала, как правильно собирать капусту. Специалист отмечает, что в начале октября уже собирают позднеспелую капусту. Эта культура выживает в холода и выдерживает заморозки до -5 градусов. Главное, чтобы не полопались кочаны.

Шубина отмечает, что когда верхний кроющий лист начинает лопаться, то примерно через три дня лопнет и кочан.

Капусту лучше убрать в середине октября в погреб или подвал. Каждый кочан заворачивают в бумагу и укладывают в ящики кочерыжкой вверх, что на дольше сохранить капуста. Шубина отметила, что капусту, у которой мягкий или лопнувший кочан, надо перерабатывать.

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