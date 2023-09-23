Жителей Новосибирска ожидает повышение зарплаты на 10%

Рост зарплаты ожидается в Новосибирской области и других регионах России.

По прогнозам Минэкономразвития, в семи регионах страны зарплата возрастет почти на 10%.

В числе этих регионов – Алтайский край, Чувашия, Оренбургская область, Новосибирская область, Ульяновская область, Адыгея и Курганская область. В соседних регионах, таких как Кемеровская область, Челябинск и Воронеж, ожидается немного более высокий рост зарплаты.

С 1 января 2024 года в России также произойдет индексация пенсий для всех категорий граждан. Неработающие пенсионеры смогут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 22 772 рубля, а в 2025 году эта сумма увеличится до 24 120 рублей.

Также сумма пенсионных выплат для нескольких категорий граждан вырастет до 40 тысяч рублей в октябре 2023, сообщал ранее Сиб.фм.

Как отметили в Пенсионном фонде РФ, прибавку в 10,5% получат бывшие военные с пенсионным стажем. Размер выплаты зависит от рода войск.

Кроме того, пенсию пересчитают бывшим сотрудникам полиции, МЧС, прокуратуры, таможни и тем, кто уже получает пенсию по выслуге лет.