сегодня
23 сентября, 14:48
пробки
4/10
погода
+10°C
курсы валют
usd 96.04 | eur 102.2
сегодня
23 сентября, 14:48
пробки
4/10
погода
+10°C
курсы валют
usd 96.04 | eur 102.2
сегодня 12:15
общество проиcшествия

В Новосибирске «Волга» влетела в ограждение и разбилась всмятку

Фото: Telegram-канал «АСТ-54»

На Бердском шоссе Новосибирска «Волга» влетела в ограждение и разбилась всмятку.

23 сентября ГАЗ-31105 врезался в дорожное ограждение на Бердском шоссе Новосибирска. Автомобиль разбился всмятку. Об этом очевидцы сообщили в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл на пересечении между Ельцовкой и Матвеевкой.

«По пути из Академгородка в город водителя седана ГАЗ-31105 занесло на мокрой дороге, и автомобиль врезался в дорожное ограждение», — говорится в сообщении.

На месте работает экипаж ДПС. Информации о пострадавших в ДТП не поступало.

Ранее в микрорайоне «Плющиха» жители Новосибирска увидели парня, зацепившегося за автобус под номером 95.

Напомним, что ремонт дороги, которая станет дублёром участка Бердского шоссе, завершается в Новосибирске.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Диана Джафарова
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в