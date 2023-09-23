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Авто проиcшествия

В Первомайском районе Новосибирска фура перевернулась на бок и перекрыла движение

Фото: t.me/teleact54

Фура хотела проскочить на желтый свет, но поворот оказался слишком крутой.

В Новосибирске в Первомайском районе фура завалилась на бок. Об этом пишет «АиФ Новосибирск» со ссылкой на рассказ очевидцев. Видео аварии опубликовали в Телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Авария произошла днем в субботу, 23 сентября. Водитель большегруза не справился с управлением на пересечении улиц Пихтовой и Ласточкина. В итоге фура перекрыла две полосы движения.

Автор поста написал, что фура хотела проскочить на желтый свет. Однако поворот оказался слишком крутой.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске «Волга» влетела в ограждение и разбилась всмятку.

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Игорь Кириченко
Журналист

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