В Первомайском районе Новосибирска фура перевернулась на бок и перекрыла движение

Фура хотела проскочить на желтый свет, но поворот оказался слишком крутой.

В Новосибирске в Первомайском районе фура завалилась на бок. Об этом пишет «АиФ Новосибирск» со ссылкой на рассказ очевидцев. Видео аварии опубликовали в Телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Авария произошла днем в субботу, 23 сентября. Водитель большегруза не справился с управлением на пересечении улиц Пихтовой и Ласточкина. В итоге фура перекрыла две полосы движения.

Автор поста написал, что фура хотела проскочить на желтый свет. Однако поворот оказался слишком крутой.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске «Волга» влетела в ограждение и разбилась всмятку.