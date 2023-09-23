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общество

Врач Мадиева объяснила появление морщин после сна

Freepik, authors: Khosrork

По словам специалиста, это последствия сна на животе и боку.

Врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время Красоты» Шабаги Мадиева рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что самые нежелательные позы во время сна — на боку или на животе, так как они провоцируют появление ранних морщин на шее, лице и в области декольте.

«Обычно первые проявления «сонных морщин» возникают после 30 лет из-за снижения уровня коллагена, гиалуроновой кислоты и функции фибробластов. Из-за этого кожа становится более тонкой и чувствительной», — объяснила эксперт.

Во избежание их появления Мадиева рекомендует приобрести специальную анатомическую подушку с выемками для щек, которые помогают предотвратить образование глубоких морщин и уменьшить отечность после сна.

Напомним, эксперт Подгорный рассказал, как эффективно скрыть морщины на лице.

#врач #сон
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Дарья Бочкун
журналист

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