Всем без исключения россиянам поднимут пенсию с 1 января 2024 года

Повышение пенсионных выплат ожидает россиян с 1 января 2024 года.

С 1 января 2024 года в Госдуме поднимут пенсию для всех пожилых россиян. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По её словам, размер пенсии продолжит увеличиваться и после 1 февраля следующего года.

«С нового года, с 1 января, а потом с 1 февраля произойдут соответствующие изменения по индексации практически всех видов социальных выплат и пособий. Изменения коснутся и пенсий», — отметила в беседе с «Лентой.ру» Светлана Бессараб.

Напомним, что сумма пенсионных выплат для нескольких категорий граждан вырастет до 40 тысяч рублей в октябре 2023.

Кроме того, всем пожилым россиянам хотят назначить тринадцатую пенсию ко дню рождения.