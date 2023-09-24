13-я пенсия ко дню рождения: пожилых россиян удивили власти

Дополнительную пенсию сверх положенных двенадцати в год планируют выплачивать федеральные власти РФ. По планам авторов законопроекта, тринадцатая выплата будет начисляться в день рождения пожилого человека.

Соответствующий закон уже внесен на рассмотрение Госдумы, сообщает РИА Новости. В документе, опубликованном в думской электронной базе, поясняется, что выплата станет ежегодной, а её размер будет равен привычной ежемесячной сумме пенсии, которую привыкли получать пожилые россияне.

Также оговорены и категории пенсионеров, которые станут получателями тринадцатой выплаты. По задумке авторов законопроекта (думская фракция ЛДПР в лице вице-спикера Государственной думы Бориса Чернышова), предоставляться такая дополнительная выплата будет как неработающим, так и работающим получателям страховой пенсии нашей страны.

Напомним, что проект о тринадцатой пенсии в России депутаты пытаются продвинуть не первый год (в первых двух вариантах предлагалось выплачивать дополнительную пенсию под Новый год). Предыдущие попытки не увенчались успехом, поскольку Правительство нашло в них противоречия с действующим в стране Пенсионным Законодательством, а Счётная палата не нашла на тот момент финансовых возможностей в федеральном бюджете.

В нынешнем году ряд законотворцев, уже поддержавших обновлённый и доработанный проект, выразили уверенность в том, что и финансовые условия, и политически условия для реализации нового закона созрели.

Осталось дождаться результатов рассмотрения проекта Госдумой.