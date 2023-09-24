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проиcшествия

Под Новосибирском машина улетела в кювет после ДТП

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

Под Новосибирском один автомобиль после удара выбросило в кювет.

Под Новосибирском на трассе в сторону Гусиного Брода произошло ДТП, в результате которого один автомобиль улетел в кювет. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах можно увидеть разбитые транспортные средства на окраине трассы. Один автомобиль оказался серьезно поврежденным, а другой после удара выбросило в кювет.

Официальной информации от Госавтоинспекции пока нет.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске житель Затулинки разбил 6 машин и пытался скрыться.

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Дамир Трубников

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