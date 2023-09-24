В Новосибирске житель Затулинки разбил 6 машин и пытался скрыться

Жители улицы Виктора Уса в Новосибирске обнаружили утром воскресенья, 24 сентября, 6 разбитых автомобилей.

Во дворе дома №15 на улице Виктора Уса местные жители обнаружили разбитыми 6 автомобилей. У некоторых из них были небольшие царапины, но у других был полностью смят бампер. Пострадавшие даже смогли вычислить виновника «доброго утра».

«Водитель белой Kia устроил местным жителям доброе утро. В кустах за домом №15/1 очевидцы обнаружили транспортное средство виновника», — сообщает паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что на месте работали автоинспекторы, они зафиксировали все повреждения на машинах. Потерпевшие смогут обратиться в суд, чтобы взыскать материальный ущерб.

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