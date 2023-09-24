Под Новосибирском родилась девочка по имени Аделина

В Искитиме родился 600 ребёнок в 2023 году.

В Новосибирской области в Искитиме появилась на свет маленькая девочка по имени Аделина. Её рождение было зарегистрировано в отделе ЗАГС Искитимского района как 600-е за начало 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления по делам ЗАГС.

Ольга и Александр Белоусовы стали счастливыми родителями третьего и долгожданного ребенка. В семье Белоусовых уже есть двое старших детей: 10-летний сын Александр и 8-летняя дочка Алёна, которые ждали появления на свет младшей сестренки.

С рождением Аделины, семья Белоусовых приобрела статус многодетной семьи. В последнее время в Искитиме и Искитимском районе наблюдается тенденция к увеличению рождения детей в многодетных семьях, чаще всего третьих и последующих детей рожают родители в возрасте от 30 до 40 лет.

Известно, что имя сыну выбирал папа, и поэтому у отца и сына одно на двоих и имя, и отчество — Александр Александрович. Однако, право называть дочерей принадлежит маме, и поэтому маленькая девочка получила имя Аделина.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске мать девяти детей родила десятого ребёнка.