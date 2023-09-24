Под Новосибирском сбитого поездом медведя начал есть сородич

В Новосибирской области железнодорожники стали свидетелями жуткой картины: на перегоне Барабинск-Труновское поезд сбил медведя, а второй зверь начал его поедать.

Историю о медведе-людоеде рассказали подписчики Телеграмм-канала «АСТ-54». Инцидент произошёл на перегоне Барабинск-Труновское. Сначала один медведь попал под колёса поезда, но и на этом ЧП не закончилось.

«Тушу не сразу удалось убрать с путей, и второй медведь пришёл и начал поедать тело своего сородича на глазах у людей. После животное ушло в лес»,

- сообщили подписчики.

В итоге тело животного удалось убрать с путей: судя по всему, это – взрослое животное. За вторым медведем будут наблюдать охотоведы.

Напомним, ранее, в середине сентября, в Минприроды Новосибирской области рассказали: сколько раз медведи пытались напасть на людей. Охотоведы насчитали 14 случаев.