«Со второй половины осени будет очень трудно»: прогноз по СВО дала Тамара Глоба

Активные военные действия, партизанские вылазки и ложные переговоры противостоящих сторон текущего геополитического конфликта ожидают россиян во второй половине осени-2023.

Популярный в нашей стране и зарекомендовавший себя астролог Тамара Глоба, выступая на днях в Благовещенске в рамках 21-го фестиваля театра и кино «Амурская осень», поделилась новым прогнозом на текущую осень. Опираясь на цифры и символы, ей удалось увидеть направление текущей ситуации в мире, написала в своём аккаунте (соцсеть «ВКонтакте») блогер Анна Вольницкая, побеседовавшая с астрологом.

Сразу оговоримся, что выводы Глобы не отличаются оптимизмом и она уверена, что вторая половина осени-2023 станет довольно тяжелым периодом не только для россиян:

· назревание мирового кризиса;

· высокая концентрация военных, политических и экономических событий: партизанские и диверсионные вылазки, активные военные действия;

· борьба за власть (предстоящие выборы президентов США и России усилят эти процессы);

· стихийные бедствия природного характера: подтопления, наводнения, пожары, вихри.

По словам звездного эксперта, все эти негативные события уже к весне приведут мир к финалу острой фазы и началу конкретных и резких переговоров, которые по итогу принесут разделение мирового пространства. В связи с этим Тамара Глоба уверена, что СВО на Украине сойдет на нет уже в первой половине 2024 года.