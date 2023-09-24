Стало известно, за что полковник из Новосибирской области отмечен звездой Героя России

В министерстве обороны России рассказали, за что был отмечен звездой Героя России полковник из Новосибирской области Сергей Наймушин.

В середине сентября стало известно, что указом президента РФ Владимира Путина звания Героя России удостоен Сергей Наймушин из Новосибирской области. Благодаря решительным действиям полковника удалось прорвать оборону противника. Украинские войска отступили с занимаемой территории.

«При освобождении одного из населенных пунктов бригада под командованием Сергея Наймушина связала боем обороняющиеся подразделения противника, затем скрытно совершив маневр, штурмовые подразделения бригады прорвали оборону ВСУ зайдя в тыл, тем самым создав условия для окружения и разгрома противника, — говорится в сообщении Минобороны России.

– В результате противник отступил с занимаемых рубежей с большими потерями».

Также напомним, что другого военного из Новосибирска – Сергея Суровикина после вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер» сняли с должности главкома Военно-космических Сил РФ. А уже в сентябре «генерала Армагеддона» отправили в Африку в составе делегации Минобороны для стабилизации военной ситуации там.