Участница конкурса «Мисс России-2023» из Новосибирска снялась в купальнике с ретро-автомобилем

Жительница Новосибирска, 23-летняя Юлия Колмакова, которая поедет в этом году представлять родной город на конкурсе «Мисс Россия», снялась в купальнике с Cadillac.

Скоро 23-летняя Юлия Колмакова поедет в столицу России представлять Новосибирск на конкурсе «Мисс Россия». Пока же девушка занимается съёмками в различных проектах.

Так, сама Юлия на своей странице во «ВКонтакте» поделилась 20-секундным роликом: судя по короткому видео тематика касалась ретро-автомобилей. Модель позирует около Cadillac в розовом купальнике.

Напомним, на этой неделе стало известно, что Юлия представит Новосибирск на конкурсе «Мисс Россия». Девушка очень рада и тщательно готовится к предстоящему выступлению. Ранее в интервью она призналась, что представлять Новосибирск для неё волнительно.