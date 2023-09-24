В Новосибирске неизвестные избили девушку из Якутии из-за её внешности

Девушка из Якутии заявила в соцсетях, что на неё напали в центре города из-за внешности.

В центре Новосибирска неизвестные напали на девушку из Якутии. Об этом пострадавшая заявила в соцсетях.

По её словам, трое людей напали на нее из-за её азиатского внешнего вида в ночь на 23 сентября на площади Ленина. В своем посте девушка поделилась, что среди нападавших были мужчина в камуфляжной форме, парень и девушка.

За неё попытался заступиться знакомый, однако, по словам девушки, один из парней стал душить его.

После нападения жительница Якутии обратилась в полицию. В пресс-службе областного ГУ МВД сообщили, что правоохранители выезжали на место инцидента. По факту происшествия ведомство начало проверку.



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