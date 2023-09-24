В Новосибирске с 25 сентября включат отопление в жилых домах

Стало известно, какие дома подключат к отоплению 25 и 26 сентября.

В Новосибирске с 25 сентября начнется процесс подключения домов к системе отопления. Этот процесс будет проходить в три этапа. Сибирская генерирующая компания опубликовала список домов, которые первыми получат тепло.

С 25 по 26 сентября будут подключены дома, расположенные на следующих улицах:

ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): ул. Планировочная, ул. Путевая, часть ул. Котовского, ул. Блюхера (нечетная сторона), ул. Выставочная, ул. Пермитина, поселок Восточный, ул. 1-я, 2-я Чулымская, Ясный Берег;

ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Фабричная, ул. Кубановская, ул. Прибрежная, Чернышевский спуск, ул. Владимировская, ул. Инская, ул. Серебренниковская, ул. Колыванская, ул. Каинская, ул. Сибревкома, ул. Чаплыгина от ул. Серебренниковская; ул. Свердлова, ул. Октябрьская, ул. Максима Горького, ул. Щетинкина, ул. Депутатская от Красного проспекта до ул. Каменской;

ТЭЦ-3: часть Троллейного ж/м, ул. Янтарная, ул. Связистов, ул. Филатова, ул. Халтурина, ул. Фасадная, ул. Забалуева, Западный жилмассив, ул. Палласа, часть Затулинского ж/м., ул. Петухова от ул. Палласа до ул. Громова, ул. Беловежская;

ТЭЦ-4: ул. Новая Заря, ул. Олеко Дундича, ул. Учительская, ул. Народная, ул. Б. Хмельницкого, ул. Магаданская, ул. Катодная, ул. Минина, ул. Аэропорт, ул. Даргомыжского, ул. Северная, Красный проспект, ул. Дунаевского, ул. Пятницкого, жилая зона по ул. Ковальчук до пл. Калинина, ул. Рассветная, ул. Красных Зорь, ул. Курчатова, ул. Земнухова, 5-й микрорайон 1-я очередь, ул. Мясниковой;

ТЭЦ-5: ул. Чапаева, ул. Пожарского, ул. Первомайская, ул. Героев Революции, ул. Шмидта, ул. Баумана, ул. Маяковского, ул. Физкультурная, ул. Красный Факел, ул. Марии Ульяновой, ул. Тельмана, ул. Эйхе, ул. Заречная, ул. Выборная, ул. Вилюйская, ул. Рябиновая, ул. Ключ-Камышенское плато, ул. Лазурная, ул. Высоцкого, ул. Т. Снежиной, В. Потылицина, Куприна, ул. Есенина, ул. Доватора, Гусинобродское шоссе, ул. Толбухина, ул. Карбышева, ул. Липецкая.

Напомним, в Новосибирске подключено к теплу 93 % детских садов.

Ранее Сиб.фм публиковал карту подключения домов в Новосибирске.