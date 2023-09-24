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вчера 23:31
общество проиcшествия

В Новосибирске в Ленинском районе из окна выпал человек

Фото: тг-канал "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске в Горском микрорайоне человек выпал из окна.

В Ленинском районе Новосибирска в Горском микрорайоне из окна выпал человек. Об этом сообщили в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».

Подписчик сообщества рассказал, что инцидент произошел у дома №67. С его слов, из окна на верхнем этаже выпал человек и приземлился на крышу парковки.

«Предположительно, от полученных травм скончался на месте», — говорится в посте.

На опубликованных кадрах видно, что на месте 2 автомобиля скорой помощи и полиция.

Напомним, в Новосибирске 7-летний ребёнок выжил после падения с 8 этажа.

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Дамир Трубников

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