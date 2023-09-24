В России могут урезать или перестать выплачивать пенсию

Юрист Иван Соловьёв рассказал, как пенсию могут снизить за пару месяцев, если есть основания.

Юрист Иван Соловьёв рассказал, что размер пенсии может быть уменьшен или даже прекращен в течение двух-трех месяцев при наличии соответствующих оснований. Об этом пишет агентство «Прайм».

Самой распространенной причиной урезания выплат является обнаружение ошибки при ревизии или дополнительном мониторинге. Эта ошибка может быть математической или связана с человеческим фактором, например, в случае ввода неверных данных оператором, относящихся к продолжительности трудового стажа. В этом случае пенсионер не несет никакой вины, но размер пенсии будет уменьшен с нового месяца.

Однако, уменьшение пенсии также может произойти по другим причинам. Например, если человек не явился в течение трех месяцев к врачам для подтверждения диагноза, выплата по инвалидности может быть уменьшена. Если получатель выплат по потере кормильца достиг 18-летнего возраста или завершил очное обучение, то эти выплаты прекращаются. Также выплаты могут быть прекращены до выяснения обстоятельств, если пенсионер не является за ними в кассу почты или не получает их курьером в течение шести месяцев.

Кроме того, пенсия может быть прекращена у иностранного гражданина с российским видом на жительство, если срок действия документа истек. Если гражданин переехал с Крайнего Севера, то повышающие коэффициенты перестают действовать.

В сложных случаях, когда от пенсионера требуют вернуть переплату, главное – быть готовым отстоять свои выплаты. Окончательное решение может быть принято не скоро и оно будет зависеть от обстоятельств и интересов гражданина. Иногда это может закончиться даже возбуждением уголовного дела, если гражданин изначально предъявил подложные документы. В этом случае это может стать основанием не только для возврата уплаченных государством сумм, но и для возбуждения уголовного дела по соответствующим статьям УК России – "Мошенничество" и "Подделка документов".



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