В центре Новосибирска блогер лег на дорогу под струю поливальной машины

В Новосибирске блогер Киселёв снова снял провокационный ролик после запуска салюта в центре города.

В Новосибирске блогер Богдан Киселев лег на дорогу под струю поливальной машины в центре города. Ролик парень разместил в своем телеграм-канале.

На опубликованных кадрах видно, что Богдан резко выбегает на проезжую часть и ложится на асфальт под струю воды поливальной машины, которая мыла дорогу. КАМАЗу пришлось резко остановиться, однако водитель не стал подавать звуковой сигнал.

«Помыться захотел. Дома воду отключили», — иронизирует Киселёв.

Напомним, в начале сентября один из роликов блогера разлетелся по всем новосибирским СМИ и пабликам. Киселев лег на крышу автомобиля и запустил салют в центре города, снимая все на телефон. После публикации кадров, ребятами заинтересовались правоохранители — их вызвали в отдел для беседы.

В разговоре с корреспондентом Сиб.фм, Илья сообщил, что не перестанет снимать видео после нашумевшего ролика с салютом, но признался, что последующие ролики будут менее провокационными.

«Ну что начинаем снова хайповать», — написал он под новым видео.