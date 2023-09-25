Диетолог Белюга посоветовала употреблять осенью меньше сладкого

Про словам специалиста, в период перепада температур важно сбалансированно питаться.

Диетолог, консультант FITKIT Евгения Белюга рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что в осенний период важно сбалансированно питаться и следить за витаминами и минералами. Специалист подчеркнула, что разнообразить свое питание можно при помощи сезонных блюд.

«Если говорить про напитки, полезной альтернативой кофе могут стать травяные чаи. В них содержатся витамины, полифенолы, антиоксиданты, способные поддержать иммунитет в период холодов. Или, как вариант, можно просто добавлять в чай лимон, ягоды шиповника или облепиху», — посоветовала диетолог.

А вот от чрезмерного употребления сахара Белюга рекомендует отказаться.

«Сахар — высококалорийный продукт, чрезмерное употребление которого может привести к набору лишнего веса, а он — к новым проблемам: замедлению метаболизма, снижению чувствительности клеток к инсулину и, в конечном итоге, диабету 2-го типа», — добавила она.

Напомним, диетолог Дюваль настаивает на отказе от чрезмерного потребления полуфабрикатов.