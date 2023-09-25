Эксперт назвал возможную причину посадки в поле под Новосибирском самолета Сочи-Омск

Самолет посадили из-за возможной математической ошибки пилотов.

Инцидент произошел 12 сентября. Airbus A320 выполнял рейс «Сочи — Омск». Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что причиной экстренной посадки в Новосибирске был выход из строя гидравлической системы и опасение, что посадочной полосы в Омске может не хватить. Об этом пишет «НГС Омск»

Однако, расшифрованный диалог между пилотами поднимает важные вопросы. В диалоге пилотов, якобы ведущихся уже после отказа одного из контуров гидросистемы, командир Airbus A320 «Уральских авиалиний» Сергей Белов предлагает посадить самолёт в Новосибирске. На вопрос, зачем лететь в соседний город, если можно сесть «здесь», второй пилот утверждает, что «всё рассчитано». Командир называет Новосибирск базой, где авиакомпания может отремонтировать самолёт за три часа, в то время как в Омске им придётся «заторчить на сутки».

Хотя расшифровки с черного ящика пока не получены, ситуация становится все более загадочной. Эксперты подчеркивают, что важно разобраться, почему пилоты решили не садиться в Омске и почему топливо «внезапно» закончилось.

По словам эксперта Вадима Лукашевича, пилоты обязаны знать мануал к самолёту, которым управляют. Он отметил, что важно понимать то, что выпущенные створки шасси сильно увеличивают расход топлива и сопротивление воздуха. В экстренных ситуациях лётчики должны были провести расчёты автоматически.

Эксперт подчеркнул, что версия, представленная гендиректором авиакомпании, вызывает сомнения, и разговор между пилотами может быть ключом к раскрытию истинных причин инцидента.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в авиакомпании назвали фейком «записи» переговоров экипажа на A320, севшем в поле в Сибири.