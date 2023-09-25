В авиакомпании назвали фейком «записи» переговоров экипажа на A320, севшем в поле в Сибири

В авиакомпании назвали фейком переговоры экипажа самолета, севшего в Новосибирской области.

Авиакомпания опровергла достоверность опубликованной в СМИ расшифровки записи внутренних переговоров членов экипажа рейса Сочи — Омск (рейс U6-1383), который экстренно приземлился в поле в Новосибирской области.

Ранее в СМИ опубликовали якобы расшифровку внутренних переговоров экипажа. Из нее следовало, что командир воздушного судна решил посадить самолет в Новосибирске вместо Омска, опасаясь долгой задержки из-за ожидания ремонтной бригады. В этой записи также говорилось, что у самолета оставалось достаточно топлива для того чтобы добраться до пункта назначения, несмотря на выпущенное шасси.

Однако, согласно заявлению пресс-службы авиакомпании, эти переговоры, якобы расшифрованные с записи бортового самописца Airbus A320 рейса U6-1383 Сочи-Омск, не являются достоверными и не соответствуют действительности.

Ранее Сиб.фм сообщало, что новорождённого младенца обнаружили в канаве под Омском.