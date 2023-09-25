Енотовидные собаки нападают на людей и домашних птиц в селе под Новосибирском

В селе под Новосибирском енотовидные собаки терроризируют жителей.

Несколько сел в Доволенском районе Новосибирской области страдают от действий енотовидных собак, которые превращаются в настоящих террористов. Местные жители, испытывающие неприятности уже несколько лет, многократно обратились за помощью к властям. Животные беззаботно проходят по территории хозяйств, охотятся на домашнюю птицу и нападают на людей.

Как рассказывают местные жители, собаки пробираются в частные дворы, чтобы поохотиться на куриц, уток и гусей, а заодно кусают и людей. При этом их самих застрелить нельзя, так как для этого нужно получить платную лицензию на охоту.

В отличие от медведей, подходящих к населенным пунктам, на отстрел агрессивных енотовидных собак администрация Доволенского района лицензии не выдаёт.

Жители деревни Суздалка, а также окрестных сел, не могут наслаждаться спокойной жизнью из-за действий этих животных. Собаки передвигаются стаями, состоящими из шести особей, и как правило появляются в населенных пунктах в темное время суток.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске спасли от смерти сову со сломанным крылом. Жители дома не остались равнодушными и собрали деньги на рентген для птицы. Сову передали в клинику «Пульс», где она будет проходит реабилитацию.