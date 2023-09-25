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общество

В Новосибирске спасли от смерти сову со сломанным крылом

Фото: паблик «АСТ-54»

Сову со сломанным крылом спасли от смерти в Заельцовском районе Новосибирска.

Вечером 24 сентября в Заельцовском районе жители Новосибирска спасли от смерти сову со сломанным крылом. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

В посте указано, что возле дома №73 на улице Лобачевского упала сова породы мохноногий сыч.

«Видать летела, ударилась о металлический козырёк и упала на газон. Курящий сосед не дал птице погибнуть», — рассказали очевидцы.

Жители дома не остались равнодушными и собрали деньги на рентген для птицы. Сову передали в клинику «Пульс», где она будет проходит реабилитацию.

Напомним, что в новосибирском зоопарке рассказали, как манулы готовятся к зимним холодам.

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Диана Джафарова
журналист

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