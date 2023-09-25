Губернатор Новосибирской области поручил ускорить работы по благоустройству

Андрей Травников поторопил строителей на объектах благоустройства Новосибирской области.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал власти ускорить работы на объектах благоустройства региона, так как большинство из запланированных работ остались незавершенными.

Заместитель министра ЖКХ Евгений Назаров сообщил о 185 запланированных объектах благоустройства на этот год, из которых работы на 106 завершены. Однако на остальных 79 объектах, работа идет под контролем министерства и должна быть закончена до декабря. Глава региона отметил, что эти сроки вызывают неопределенность.

Травников подчеркнул, что на благоустройство в этом году выделено около 2 миллиардов рублей из бюджета, и это является важным приоритетным направлением для региона. Он также отметил, что синоптики объявили окончание летнего сезона, и он не представляет, как можно закончить работы по благоустройству в декабре.

В связи с этим губернатор поручил областному министерству ЖКХ подготовить доклад о наиболее проблемных объектах, которые реализуются с использованием федеральных и областных средств, и ускорить работы по благоустройству в регионе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске до конца сентября сдадут дорогу-дублер Бердского шоссе. Работы ведутся от улицы Выборной до села Новолуговое.