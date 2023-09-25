ХК «Сибирь» в меньшинстве обыграл московский «Динамо» со счетом 3:2

Победа «Сибири» прервала победную серию «Динамо» из семи матчей.

В поединке регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) новосибирская команда «Сибирь» одержала драматическую победу над московским «Динамо» со счетом 3:2. Этот захватывающий матч состоялся на «Сибирь-Арене» перед 10 317 зрителями.

Самыми результативными игроками «Сибири» в этой встрече стали Максим Сушко, Николай Прохоркин и Динар Хамидуллин, забросившие шайбы на 17-й, 35-й и 40-й минутах соответственно.

Эта победа прервала победную серию «Динамо» из семи матчей.

«Динамо» отметило свой значимый момент, проведя 3500-й матч в высшем дивизионе чемпионата страны. Первая из шайб, забитых Максимом Джиошвили, стала 2500-й для московской команды в регулярных чемпионатах КХЛ.

В результате этой победы «Сибирь» улучшила свою позицию в турнирной таблице Восточной конференции, поднявшись на четвертое место, набрав 13 очков в 10 матчах. С другой стороны, «Динамо» сохраняет свое лидерство на Западе, имея в активе 16 очков после 11 встреч.

Следующий вызов для «Сибири» будет 27 сентября, когда они встретятся с петербургским СКА.

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