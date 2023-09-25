В Новосибирске болельщикам ХК "Сибирь" рассказали, как не попасть в капкан при покупке билетов

Фанаты ХК «Сибирь» в Новосибирске рассказали, что новичкам легко попасться на удочку перекупщиков, которые зарабатывают на продажах билетов.

В Новосибирске на сайтах объявлений жаждущие лёгкой наживы продают билеты на матчи ХК «Сибирь» за 4,5 тысячи рублей. Как выяснил корреспондент «АиФ-Новосибирск», продают билеты с новосибирских и омских аккаунтов. На это обратил внимание уже даже администрация хоккейного клуба и предупредила своих болельщиков.

«Уважаемые болельщики! Напоминаем, что билеты на матчи „Сибири“ вы можете приобрести только на официальном сайте ХК „Сибирь“: tickets.hcsibir.ru»,

— сообщили в официальной группе новосибирского хоккейного клуба в соцсети «ВКонтакте».

Стоимость билетов на рядовые матчи на официальных сервисах не превышает 1000 рублей. После покупки билета в электронном виде, он приходит в формате PDF – его можно распечатать или прислонить экран смартфона к считывателю турникета.

Также в пресс-службе сообщают, что дети до 6 лет на матч могут попасть бесплатно, если не будут занимать отдельного места.

Покупать билет на матч лучше заранее, сделать это можно и в кассах, которые расположены около «Сибирь-Арены» на улице Немировича-Данченко, 160. Она работает с 10:00 до 20:00 в будние дни, с 10:00 до 17:00 в выходные и праздничные дни.

Кстати, на игру ХК «Сибирь» с казахстанским «Барысом» в минувшие выходные были разобраны почти все билеты: наша команда одержала третью победу подряд и ради такого случая один из болельщиков сделал своей девушке предложение.