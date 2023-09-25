МВД России объявило в розыск главу МУС Хофманьского

По какой именно уголовной статье Хофманьского ищут, в ведомстве не уточнили.

Сегодня, 25 сентября, официальные представители Министерства внутренних дел России объявили в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского. Информацию опубликовали в базе поиска ведомства.

По официальным данным, Петр Хофманьский, гражданин Польши, находится в розыске по неуточненной статье Уголовного кодекса Российской Федерации.

Петра Хофманьского назначили председателем Международного уголовного суда в марте 2021 года после шести лет службы в качестве рядового судьи.

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