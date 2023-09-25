В Новосибирской области покажут систему активного долголетия

Презентация пройдет на форуме «Россия» в январе следующего года.

В Новосибирской области Минсоцразвития покажет систему активного долголетия для людей пожилого возраста. Она будет основана на индивидуальном подходе к каждому человеку. Презентация пройдет на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ с 22 по 28 января 2024 года. Об этом сообщил заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов.

«Ее основная логика в том, что когда в наш центр геронтологии приходят люди, сначала идет диагностика, у каждого разные дефициты: где-то малоподвижный образ жизни, где-то уже есть когнитивные нарушения здоровья. Благодаря этому геронтологом выстраивается индивидуальный маршрут», — рассказал Машанов.

Замминистра отметил, что Новосибирская область представит свои практики в области активного долголетия на стенде Министерства труда и социальной защиты России.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске суд вынес приговор компании, напавшей на предпринимателя.