В Новосибирске суд вынес приговор компании, напавшей на предпринимателя

Всех обидчиков приговорили к лишению свободы в колонии строгого режима.

В Новосибирске Дзержинский районный суд вынес приговор в отношении пяти местных. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Подозреваемых обвинили в разбое и покупке поддельных документов.

В прошлом году подсудимые в районе железнодорожного вокзала «Новосибирск-Восточный» напали на предпринимателя, чтобы украсть у него два миллиона рублей.

Однако мужчина дал отпор обидчикам. Также у одного из соучастников полиция обнаружила поддельное водительское удостоверение.

Суд приговорил обидчиков к лишению свободы от восьми лет и трех месяцев до 10 лет и двух месяцев с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

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