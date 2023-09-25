Новосибирскую область признали лидером по строительству в Сибири

Количество социальных домов в области уже увеличивается пятый год.

Новосибирскую область признали лидером по Сибири в строительстве служебного и социального жилья. Об этом сообщил врио министра строительства региона Алексей Колмаков.

Министр рассказал, что в Новосибирской области уже пятый год увеличивается количество социальных и служебных домов. В 2021 году их было 7, в 2022-м – 16, в 2023-м – 37. Около 45 домов планируют построить уже в следующем году. Таким образом, по строительству, Новосибирская область опережает другие регионы Сибирского Федерального Округа. В этом году на строительство таких домов выделили 2 млрд рублей.

В настоящее время 33 дома заканчивают возводить. Их сдадут в октябре-декабре 2023 года.

Ранее Сиб.фм сообщало, что более 1600 мероприятий для старшего поколения проведут в Декаду пожилых людей в регионе.